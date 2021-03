La segunda vuelta electoral arranca formalmente

La segunda vuelta empieza oficialmente mañana, aunque en la práctica los despliegues tácticos de los candidatos y las reuniones con distintos sectores hayan arrancado días atrás.

Las caudalosas votaciones que obtuvieron los candidatos Yaku Pérez y Xavier Hervas, que representaron a Pachakutik e Izquierda Democrática en la primera vuelta, suman más del 35%, cifra suficiente para alcanzar la Presidencia, tanto para el candidato de Unes como el de Creo-PSC.



Sin embargo, el asunto no se reduce a la simple suma de votos y apoyos. Por ejemplo, y si bien el Contencioso Electoral no dio paso a su pedido, Pachakutik todavía está enfrascado en una reclamación por el conteo de papeletas. Más allá de las consideraciones jurídicas, en el plano político es un tema que sigue abierto.



Otro aspecto es que ni Pérez ni Hervas, y tampoco las dos agrupaciones que los apoyan, se han mostrado proclives a dar su apoyo a ningún candidato en segunda vuelta.



Y, si bien los votos jamás se endosan, peor aún tratándose de fuerzas de movimiento, no de partido, en un caso, y candidato no afiliado, en otro, la composición sociológica, etaria y de intenciones de los votantes de Pérez y Hervas puede ser muy disímil y hasta distante de Lasso o Arauz.



Aun así, analistas creen que el voto de los jóvenes y del centro -aunque en rigor ninguna de las candidaturas sea de esa tendencia, ideológicamente hablando- serán el objetivo para ganar la segunda vuelta.

En la campaña, junto a los recorridos y otros medios tradicionales, dominan las plataformas virtuales, aunque muchas veces no importe la verdad sino el efecto logrado. Si bien todavía no se gana una elección solamente en redes sociales, ningún candidato puede prescindir de ellas.



Se espera, más allá de los ‘efectos especiales’ que rodean a la campaña, contenidos serios y veraces, lejanos de la demagogia y la promesa populista. Sin campaña sucia. La crisis de salud, la falta de empleo, la pandemia moral y las falencias en seguridad requieren programas claros y honestos para sacar al país adelante, en una lucha conjunta a brazo partido.