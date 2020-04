Ritmos distintos en un nuevo momento del virus

Una de las dificultades que muestra la pandemia es la falta de capacidad de acertar con decisiones clave.

Naciones organizadas como Alemania han sido efectivas y han contenidos los efectos de la pandemia con mucho dinero, mientras otros países simplemente no tienen fondos.



Pero no solo hay diferencias económicas sino semánticas. Cada sociedad entiende los mensajes de modo distinto, y hay naciones donde este nuevo momento se denomina de modo muy diferente que en otras.



En Ecuador el Gobierno le llama ‘nueva normalidad’, un término acuñado en Austria para el inicio de la transición para salir de la pandemia. En Chile, la presión hizo cambiar la denominación a ‘retorno seguro’.



Otros hablan de ‘flexibilización administrada’, como en Argentina.



Pero cada realidad es distinta. Alemania inyectó 156 000 millones de euros para sostener a las empresas y mantener el ingreso de la población.



Ahora planifica ir saliendo, pero en distintos rangos, en los diferentes estados de ese país federal: comercios con más de 800 metros cuadrados de superficie, peluquerías, grupos de dos personas con distancia y retorno paulatino a clases.



Francia, con 26 000 muertes, hará un regreso moderado, no abrirán cafés y restaurantes de momento y todo se irá midiendo en resultados.

Italia, país con un gigante presupuesto de salud, no pudo atenuar la magnitud de la tragedia. La apertura será lenta y a partir del 11 de mayo.



España acomoda medidas tenues de retorno, deberá ser conservadora para evitar contagios y más muertes.



Reino Unido, donde se enfermó incluso el Primer Ministro, ni piensa todavía en un plan de apertura.



Japón recién activa el confinamiento en algunas ciudades. Corea del Sur aplicó un aislamiento eficaz. Islandia, Nueva Zelanda y algunos países nórdicos son ejemplares. EE. UU. ve lejana cualquier apertura.



Los países latinoamericanos tienen distintas realidades y volverán en modalidades distintas. La ecuación entre los fondos disponibles y lo que se ha logrado hacer en salud pública es clave para una decisión acertada.