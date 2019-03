Resultados electorales con múltiples lecturas

Una elección tan compleja y entreverada como la del domingo pasado no podía sino arrojar un mapa difícil de dilucidar. Los triunfos de candidaturas por alianzas de partidos grandes y pequeños y de movimientos locales, son preponderantes.

En esa línea, si bien el Partido Socialcristiano tiene triunfos propios, otros son atribuidos a la estrategia de acuerdos electorales. También en materia de prefecturas, el PSC es la tienda política con mayor número de triunfos por cuenta propia.



Pachakutik expresa, en ambas vertientes como las señaladas en el caso anterior, algunos triunfos.



Alianza País, el partido del Presidente, tiene una modesta representación. La lista 5, que cobija al correísmo, logró victorias en las prefecturas de Manabí y Pichincha pero no se muestra fuerte en alcaldías.



Una pieza clave de esta elección, que se deriva del galimatías de las más de 270 fuerzas participantes y más de 80 000 candidatos, está en la dispersión acendrada.



No hay una fuerza hegemónica en alcaldías y prefecturas, hay varias corrientes y la fragmentación es clave.



Los prefectos y alcaldes deben aprender a vivir en una sociedad políticamente distinta, por la voluntad popular y la confusa campaña electoral recién concluida.



Cabe decir que una parte del sacrificio de los años del despilfarro fiscal también debiera ser asumida por los Gobiernos Autónomos descentralizados y es hora de que las autoridades electas tomen conciencia.



En este tema el país es uno solo. La responsabilidad en el cuidado de los dineros de la gente es crucial.



Por lo demás, el tiempo de las votaciones en torno a figuras dominantes dio paso a la atomización. La gobernabilidad en los concejos cantonales no será cosa fácil para nadie.



Los triunfos de Yunda en Quito y de Palacios en Cuenca pueden parecer sorpresivos y expresan el escenario incierto. La contundencia de la victoria de Cynthia Viteri en Guayaquil y de Morales en la Prefectura del Guayas muestran una línea firme.

Otras tiendas tendrán que hacer profundos análisis y sacar conclusiones.