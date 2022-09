Que no se repita la desaparición de una mujer en el país

Hay una enorme preocupación ciudadana por la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Según las alertas de búsqueda de la Fiscalía, la última vez que se la vio fue en Miravalle, en el oriente de Quito; pero familiares sostienen que entró a la Escuela Superior de Policía (Espol) en Pusuquí, norte de la capital, donde se encontraba su esposo, y nunca volvió a salir de allí ese 11 de septiembre.

Ahora no se sabe nada de ella y las redes sociales se han activado para dar con su paradero. Es cierto que toda persona debe gozar de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Nadie podrá adelantarse a los hechos. Pero no deja de ser una paradoja preocupante que fuera su esposo quien denunciara la desaparición de María Belén, luego rindiera su versión a la autoridad competente y ahora no se sepa su paradero, como lo confirmó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a un canal de televisión. El mismo funcionario reconoció, en su cuenta de Twitter, que ahora buscan a los dos y que la Policía debe actuar “de manera profesional, más todavía si hay sospecha de que un funcionario policial está involucrado”.

Son palabras nada alentadoras y dejan en entredicho, una vez más, a la Policía Nacional. Una persona ajena -por más familiar de uno de sus miembros sea- ingresa a la institución y en principio no se puede decir nada más de ella. Cuatro días después se conoce que el esposo, en su versión, dijo que la había acompañado hasta una avenida en Quito para que tomara un taxi. Además, el comandante de la Policía, Fausto Salinas, admitió que se hallaron pertenencias de Bernal en el predio de Pusuquí.

Las interrogantes no dejan de hacerse. ¿Cómo puede ingresar alguien a la muy protegida Espol y no se pueda corroborar que salió o no? ¿Cómo, si sale de una forma aparentemente normal para dejarla a tomar un taxi, se encuentran sus pertenencias, el bolso y una chancleta allí? La Policía debe decir mucho en este caso. Pero es algo que alerta, una vez más, a toda la sociedad.

El machismo es despiadado y la desaparición de mujeres es algo deleznable y que todos en el país debemos condenar.