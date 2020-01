Regalías mineras y perspectivas económicas

Dos sucesos noticiosos a día seguiDos sucesos noticiosos a día seguido marcan hitos en la explotación minera.

En la cordillera del Cóndor, en el Oriente ecuatoriano, se entregó el cheque por USD 15 millones con el cual la empresa Ecuacorriente cumple con el tramo final de las regalías comprometidas al país. Esta cifra, más otras anteriores, suma USD 100 millones por regalías.



Así mismo hay otras fuentes de recursos en Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, patentes e impuesto a la Salida de Divisas. Hasta hoy el Estado ha recibido USD 256 millones.

La mina Mirador, cuya etapa de explotación se inició en julio, podría estar habilitada y seguir operando hasta 2049. Si la proyección se cumple el Estado recibiría USD 7 635 millones.

En la ceremonia de entrega estuvieron el Vicepresidente, el Ministro de Energías y el Embajador de China en Ecuador, además de personeros de la empresa Ecuacorriente.

Este es un proyecto que se avizoró hace varios años. La explotación a gran escala debe ser un ejemplo para la minería. Una bien trazada y técnica extracción del mineral, el cuidado del agua y atención a las comunidades circundantes es prioridad, así como la mano de obra del lugar como aporte social y económico. La ley debe cumplirse sin desvíos.



Adicionalmente, ayer se exportaron 22 000 toneladas de cobre concentrado con destino a China. Antes ya se había enviado embarques de material pétreo para ser procesado en el país asiático. Al proyecto Mirador hay que sumarle otro de oro, Fruta del Norte, por cuya extracción la empresa Lundin Gold ha pagado importantes sumas por regalías.



Una minería seria, responsable social y ambientalmente es el único remedio para frenar la minería ilegal. Esta, aparte de no respetar ninguna norma medioambiental, está sustentada en la comisión de varios delitos y suele asociarse con otras actividades ilegales de gran escala.



Las autoridades que se pronuncian sobre la materia deben tomar en cuenta estos factores antes de dar paso a consultas -con el cumplimiento de varios requisitos- que a veces solo alimentan la demagogia política.

