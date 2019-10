Reformas para un viraje económico

El proyecto de Ley para el Crecimiento Económico, propuesto por el Ejecutivo con el carácter de urgente, propone cambiar el actual manejo de las finanzas públicas e incentivar al aparato productivo.



Buena parte de la reforma tendrá efectos sobre empresas y personas naturales, a través de eliminación de impuestos y creación de otros. Pero en las sumas y restas, el saldo será a favor del Gobierno, que obtendrá USD 731 millones de nuevos ingresos. Ese monto puede variar porque no está cuantificado el impacto de algunas propuestas: no existe información al respecto o hay dificultad para hacerlo, según Finanzas.



La multiplicidad de temas y la cuantificación del impacto fiscal será uno de los temas que la Asamblea debatirá en las próximas tres semanas, considerando que la Legislatura tiene 30 días de plazo para tramitarlo, a partir del 18 de octubre.



Con las reformas planteadas no solo se cumplirá parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que se consolidará el viraje en el modelo económico de la última década, cuando el Estado fue el motor de la economía a costa de un enorme endeudamiento público.



Ahora se ofrece limitar y transparentar el gasto público y reformular el papel del Banco Central, que venía actuando como prestamista del Gobierno, para lo cual utilizó a discreción la reserva monetaria.



En materia tributaria, la propuesta cumple algunas aspiraciones empresariales, básicamente la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la simplificación de la tramitología y la reducción de costos a través de menores impuestos. A cambio, las empresas con ingresos mayores a un millón de dólares al año deberán contribuir más al fisco y otras tendrán que transparentar sus ingresos o patrimonio en el exterior, lo cual aplica también para personas.



Los asambleístas deberán balancear la propuesta del Gobierno con las demandas de la población, que exige una mayor eficiencia del gasto público y oportunidades para emprender y trabajar.