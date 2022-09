La reconsideración de la votación debe ser inmediata

La reconsideración de la votación en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional es un mecanismo descrito en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es un principio que permite consolidar la democracia parlamentaria. Esto, en primera instancia.

El artículo que lo consagra es el 145 de esa Ley. Allí se establece el procedimiento parlamentario en el que cualquier legislador puede pedir que se efectúe la reconsideración de una votación, si la mayoría absoluta de los parlamentarios (70 votos) accede al pedido se puede volver a repetir la votación.

Con este procedimiento, puede pasar lo que ocurrió en el caso del proceso de destitución del Presidente de la República, en plena crisis de las protestas de junio pasado. Allí no hubo los votos necesarios y el jefe de la bancada de Creo solicitó la rectificación. Como no fue aceptada, la votación quedó en firme y el Primer Mandatario no fue cesado en sus funciones.

También puede pasar lo que ocurrió en el juicio político contra la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa, el 14 de agosto del 2019. En aquella ocasión, 24 horas antes se había salvado de la censura por un margen de dos votos (89 de 91), pero con la reconsideración 92 asambleístas sellaron su destitución.

La noche del jueves, el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura no llegó a su censura porque solo lograron juntar 87 votos. Pero el Presidente de la Legislatura cerró la sesión, sin dar paso a la reconsideración. Como queda pendiente ese paso, la sesión no ha terminado y puede ocurrir el ‘efecto Espinosa’, es decir, que las fuerzas políticas que bregan por la destitución de los funcionarios logren obtener las 91 voluntades.

No es una acción ilegal. Se trata de un caso en el que las implicaciones van más allá de una disputa legislativa, porque si los interpelados son destituidos se puede apelar a que los jueces nombrados por esos funcionarios carecerían de legalidad, y por ende sus sentencias; con eso, los condenados por corrupción podrían acceder a una revisión de sus penas. El acto de no finalizar la sesión no es ilegal, pero es cuestionable.