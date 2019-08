Quito y las restricciones en el tránsito

Este jueves se concretaron la fecha y el horario de vigencia del ‘Hoy no circula’, que sustituye al ‘Pico y placa’. Se trata de una restricción vehicular severa que durará ocho meses, mientras se hace la repavimentación requerida para el funcionamiento integral del transporte en Quito.

Medidas como la que está por concluir el 8 del próximo mes y la que regirá desde el siguiente día, son el reflejo de que el problema de la movilidad en la capital no ha tenido respuestas oportunas, por una serie de causas acumuladas en el tiempo.



El Metro, cuya obra física terminará este año y cuya operación se retrasó para el tercer trimestre del 2020, aparece como la oportunidad para acompasar las tareas pendientes. La principal se relaciona con el ordenamiento de los sistemas de transporte que hoy operan, en especial el que está en manos privadas.



Es necesario que haya un enfoque empresarial para evitar los correteos en busca de pasajeros en horas de poca demanda, con el consiguiente maltrato al usuario, la contaminación ambiental y el uso abusivo de espacios no autorizados en las vías.



Esa tarea pendiente es quizás más importante que la propia repavimentación, postergada a lo largo de los años pese a que resulta indispensable para una operación organizada del sistema de transporte.



Los próximos meses serán de ajustes sobre la marcha, con las consiguientes incomodidades para quienes necesitan transportarse de un punto a otro de la ciudad. La decisión de ampliar la restricción desde las 05:00 hasta las 20:00 es drástica y amerita que los usuarios de las vías busquen soluciones plausibles.



Sectores como el comercio, la industria y los servicios, en todos sus niveles, ponderan los efectos que la restricción tendrá en su operación, mientras los usuarios del transporte público y los propietarios de vehículos particulares buscan opciones.



El uso de medios alternativos, la posibilidad de compartir los viajes e incluso el teletrabajo están entre las posibilidades. Pero ningún esfuerzo servirá si no se avanza hacia un nuevo momento del transporte en Quito.