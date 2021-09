Los primeros 100 días: logros y retos urgentes

Los primeros 100 días del Gobierno de Guillermo Lasso ya se cumplieron y una primera meta puso a prueba la palabra empeñada: el plan de vacunación.



Lo que parecía lejano está a punto de alcanzarse con un esfuerzo colectivo muy importante. El liderazgo fue del Presidente. El brazo ejecutor: el Ministerio de Salud y el personal médico. Los facilitadores, las FF.AA. y la Policía. El aporte indispensable: la empresa privada y la Academia.



La lección es inmensa. Cuando nos proponemos caminar juntos, sin mezquindades y por una meta altruista, los ecuatorianos podemos trabajar unidos por el bien común.



Pero la página deberá dar vuelta. El reto siguiente es profundo; requiere de un esfuerzo sostenido y de sacrificios indispensables: levantar la economía aplastada por la pandemia y una crisis crónica; es la única manera de reactivar el empleo. El drama social se ve en la multitud de ecuatorianos que huyen al exterior como en tiempos tristes que preferimos olvidar. Economía y empleo son las nuevas aspiraciones por cumplir. La tarea se afinca en el Ejecutivo como motor pero no se logrará sin el concurso de la Asamblea Nacional que debe responder sin complejos ni mezquindades ideológicas cuando sea requerida para el cambio.



Para alcanzar consensos el diálogo es el camino adecuado. Lograr que la variopinta composición política de la Asamblea apruebe todo lo que el Ejecutivo quiere no es tarea fácil. Hará falta buen pulso y buenas razones. Será importante la generosidad para mostrar el rostro sensible de una política que ha sido esquiva a ceder y acordar y que prefiere un cómodo camino: decir no a todo.



Ese es el sendero de la gobernabilidad añorada que de la Asamblea debe trascender a la calle, a los gremios empresariales y de trabajadores, a la Conaie, a los sindicatos de transporte, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.



La educación es otro reto inmenso. Mejorar; ahora la vuelta a clases ordenada es clave. También vamos a una reforma universitaria. Solo con educación libre, digna y de calidad tendremos una mejor democracia.