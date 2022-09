Preocupante nivel de lectura: apenas un libro por año

En el reciente estudio del Ministerio de Cultura sobre los consumos culturales en el país, se revela un dato inquietante. Anualmente, cada ecuatoriano lee apenas un libro completo por año. Se puede decir que ha prosperado. Antes se contaba como verdad, aunque pocos podían decir el origen, la siguiente cifra: medio libro por año. Era más un rumor que se sostenía en algo que es demasiado evidente: en el país se lee poco. Sin embargo, las librerías -las independientes y las cadenas- han registrado un aumento de ventas en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia.

Las cifras per cápita tienen el problema que se derraman indiscriminadamente; lo mismo ocurre con el PIB. Resulta difícil decir que todo ecuatoriano lea un libro, así como es imposible creer que el PIB per cápita sea de USD 6 000. Hay unos que leen y tienen más; otros tienen muy poco y no leen nada. Siempre se ha dicho que uno de los problemas es que el libro en el país es caro. Y puede ser hasta un producto de lujo para personas cuyos ingresos alcanzan apenas para lo elemental. En consecuencia, para acceder a ellos, hay que tener un trabajo que permita adquirirlos. Sin embargo, este no sería el problema de fondo porque muchos de los que tienen recursos tampoco gastan en libros.

Se puede sostener que el problema es la falta de estímulo, tanto en las casas como en las escuelas y colegios. Pero, mirado bien, y al ser tan bajo el número de libros por año, es poco lo que se puede hacer. Si se piensa en un promedio de 350 páginas por libro, cada ecuatoriano no hace sino leer 0,95 página por día. Es decir, menos de dos minutos. Mayormente -salvo las excepciones que confirman las reglas- en un hogar donde no se vea a los adultos leyendo, difícilmente los niños sigan el ejemplo.

Además, la lectura va de la mano con el desarrollo. En América Latina, el país que más lee, según un estudio de Lectupedia, es Chile, con 5,3 libros por año; lo sigue Brasil: 2,5. En Argentina y México no llegan a 2. El estudio excluye a Uruguay. Y es que el libro es, como decía el escritor Jorge Luis Borges, una extensión de la memoria y la lectura, sobre todo, una forma de felicidad.