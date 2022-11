Cuando se mira al pasado pensando en que todo era mejor

Las familias ecuatorianas recuerdan hoy a sus seres queridos que han partido. Este año tendrá una particularidad: no es feriado, por lo que muchos no podrán acudir a los cementerios a visitar la tumba de sus familiares en el Día de los Fieles Difuntos porque deberán trabajar. El 2 de noviembre, se sabe, se movió hacia el viernes, pues mañana es la fiesta por la independencia de Cuenca.

Difuntos es uno de los días más importantes en el calendario de asuetos en el país y de los más esperados por el carácter gastronómico que también tiene. Es un día religioso-cultural. Curiosamente, las fechas de feriado en el país que coinciden con un plato tienen un carácter religioso y no cívico-histórico. No se puede decir que los ecuatorianos se reúnen a comer algo especial por el 10 de agosto, el 9 de octubre o el 24 de mayo. Pero las familias sí se reúnen para comer la fanesca durante la Semana Santa y la colada morada en un día como hoy. ¿Cómo se sienten los ecuatorianos sin ir al cementerio y sin reunirse con sus familiares para comer este manjar? No es una pregunta banal: las tradiciones son algo importante para los seres humanos. Lo podrán posponer, pero quizá para muchos, aquellos que sienten en su interior que es importante cumplir con este día, sea algo amargo.

Mientras tanto, el país vive un duelo colectivo. Ecuador, en este momento, duele y mucho. El crimen organizado quiere someter al país. Sicariato, ajuste de cuentas, imágenes macabras, ataques terroristas con explosivos se han convertido desde hace un tiempo en acontecimientos de todos los días. Quieren tener una población atemorizada y para ello cuentan con los recursos para cautivar a una población que ha sido históricamente excluida y que encuentra en estas mafias un sentido de pertenencia. Y la sensación imperante es que el Estado no se mira a sí mismo y, por tanto, es ineficiente para frenar esta ola violenta.

En algunos hogares ecuatorianos se lamentan la reciente pérdida de un ser querido por la fuerza brutal del crimen organizado. No es una señal halagüeña en medio de un día que nos hace pensar en que hubo un pasado más amable y que se ha perdido. .