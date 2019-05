El Parlamento Europeo se reconfigura y supervive

La política es un ser vivo. La política expresada en más de medio centenar de países de la Unión Europea, lo es más.

La semana pasada hubo elecciones parlamentarias y los resultados pintan con diversos colores el mapa político del ente político comunitario por excelencia: el Parlamento.

La visión de dos grandes fuerzas que compartieron el espectro durante décadas, socialdemócratas y centro derechistas, ya no es la única estructura política dominante.



La política incide en la vida de la gente y la gente, cada vez más libre, individual y apropiada de la sociedad del conocimiento y la tecnología, también expresa diversidad.



Una primera lectura es que a aquel bipartidismo que expresaba un traslape de realidades de varios países al entre parlamentario europeo ya no existe, al menos de la misma manera.



Sin embargo, y punto importante, es que la supervivencia del modelo ahora se construye con otras fuerzas que van cobrando vigor. Los liberales y los verdes tienen su espacio y voz.



Los ultranacionalismos tienen cada vez más presencia pero la fuerza no les alcanza, por hoy al menos, para dinamitar por dentro al sistema.



Los ultras cobran potencia en Italia y Francia, logran curules en España - país desde donde la izquierda populista se desinfló, aunque no solo en el ámbito local sino en el euro-espacio-.



La convivencia, que promete ser agitada y los debates encendidos, asegura en el corto plazo las bases del europeísmo, ahora tan amenazado por factores diversos.



El Brexit no deja de poner por fuera de juego a un aliado estratégico clave en materia comercial como el Reino Unido, y eso supone el diseño de un proceso de asimilación.



Otro es el escenario geopolítico mundial, con Putin creciendo con sus posturas duras e imposiciones desde una Rusia que cada vez cobra más protagonismo. Con Trump hay un pulso aparte entre Estados Unidos y la Unión Europea.

En Lejano Oriente, China crece con fuerza propia y traza sus líneas de juego en el tablero. Europa debe portarse atenta y saber reaccionar ante el nuevo y desafiante momento.