El país le queda debiendo a Carapaz el minuto de alegría

El mayor poeta brasileño, Carlos Drummond de Andrade, escribió un poema para la Selección de fútbol que ganó en el Mundial de México 1970. En el momento feliz, dice: “a sus hombres de campo y bastidor/ queda debiendo mi gente/ este minuto de felicidad”. Esta última línea es importante porque, en aquellos años, Brasil vivía una profunda crisis económica y estaba bajo una dictadura militar represiva. El fútbol le había dado momentos de alivio, de alegría.

El ciclista carchense volvió a dar al país ese “minuto de felicidad”. Es cierto que el contexto es distinto. Ecuador no padece una dictadura militar y el ciclismo no es tan popular como el fútbol. Sin embargo, la crisis económica, social y política deja a una gran mayoría de la población con un profundo desasosiego, con una desesperanza que puede tener efectos paralizantes. Ahora, nuevamente Carapaz brinda al país la idea de que siempre podrán venir mejores tiempos pese a la adversidad.

Como algo propio del ‘exitismo’, fundamentalmente entre los que no practican deportes, hubo cierta incomprensión hacia lo que hacía Richard Carapaz en La Vuelta a España. Sin embargo, logró ganar tres etapas y se consagró como Rey de la Montaña. No es un hecho menor. No siempre un deportista puede ganar el campeonato y menos uno de la gran élite mundial. Sin embargo, los logros pueden tener otras dimensiones, como el de ahora, pues es el primer latinoamericano en ser el mejor de la montaña en esta competencia, una de las tres más importantes del mundo.

Carapaz logra así otro hecho insólito, como lo fue al ser el primer ciclista de todos los tiempos en haber tenido un podio en todos los grandes eventos ciclísticos y además en Juegos Olímpicos, pues obtuvo la medalla de oro en Tokio 2020+1.

El deporte ha sido en estos tiempos la balsa a las que se han debido aferrar los ecuatorianos. Y es de especial importancia celebrar estos hechos que no dejan de ser históricos. Algunos -muy pocos, afortunadamente- sostendrán que estos hechos distraen de lo que importa: la crisis. Pero es un profundo derecho el tener “este minuto de felicidad”. Los ecuatorianos se lo merecen.