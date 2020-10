La universidad avanza hacia el modelo virtual

El coronavirus trajo consigo tremendos problemas para las familias, las personas y las empresas, pero también brinda opciones de reinventarse.

Más allá de las ventas on line, el mercadeo y otras actividades basadas en todo tipo de computadoras y dispositivos inteligentes así como el sistemas de interconexión , hay otras opciones que nacieron o crecen para tele trabajar y tele estudiar.



Uno de esos caminos que más se profundizan en estos tiempos, donde el final del confinamiento no se alcanzará hasta que lleguen las vacunas masivas, es el de la educación.



La mayoría de clases en países como el nuestro no se reanudan sino de modo virtual. Eso sucede en la educación inicial, primaria y secundaria, con todas las dificultades y limitaciones, pero es una opción muy válida para el aprendizaje universitario.



Hay un grupo numeroso de carreras que pueden cursarse de esa amanera. Algunas carreras pueden adelantar las materias on line, virtuales o a distancia y completar los pénsum de otras materias que requieren presencialidad o aprendizaje de campo, cuando todo se haya atenuado.



El Consejo de Educación Superior conoce y tramita una serie de solicitudes de tránsito hacia el modo virtual, tanto para carreras en su tercer nivel como para educación de cuarto nivel: maestrías y posgrados.



Existen en el país registradas 2 387 carreras. 1956 son presenciales pero 435 están en trámite de migración hacia esta nueva modalidad puesta en boga de modo acelerado por la todavía inminente y peligrosa vigencia del virus a escala mundial.



Además, hay universidades del exterior que ofrecen carreras a distancia o virtuales y esto supone un reto competitivo para las universidades ecuatorianas, tanto en oferta de precios como en variedad y calidad.



Estudiantes y padres de familia revisan estas opciones en cuanto al nivel académico y la futura acreditación y validación de los títulos obtenidos en universidades de fuera.



En tanto, se ha incrementado la incursión de profesores extranjeros on line en la academia ecuatoriana. Son los tiempos que corren.