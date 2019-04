Los radares, un debate nacional pendiente

El caso de los dos fotorradares desconectados el lunes en Huaca después de las fuertes protestas de los usuarios, da lugar a varias reflexiones. La primera es que una política, si es mal implementada, puede echar por tierra los objetivos que persigue.

Según la autoridad, la empresa encargada de administrar los dispositivos no hizo la sociabilización adecuada. Hay que añadir que las reglas no estaban claras para los usuarios de ese tramo de una vía tan importante como la E-35. El resultado para algunos de ellos fueron unas multas astronómicas y un calvario judicial.



Nada menos que cuatro de cinco fotorradares existentes en el tramo entre Imbabura y Carchi han sido desactivados en apenas tres años. Al punto que la empresa encargada ha dicho que no correrá con la responsabilidad de los accidentes que pudieran producirse en esa zona.



Esa constatación lleva a una segunda reflexión inevitable: ¿hasta qué punto las cosas se están haciendo mal, y hasta qué punto hay un rechazo ciudadano a las regulaciones?



Hace unos meses, hubo protestas de transportistas, que incluyeron el bloqueo de vías, precisamente para oponerse al control de la velocidad. En la zona hay una importante circulación de mercaderías y productos.



Lamentablemente en la zona limítrofe interprovincial han ocurrido incidentes entre policías y dueños de transportes, como el que terminó con la muerte de un joven y el posterior ataque a un cuartel policial.



Desde luego, las desavenencias respecto de los radares también se constatan en otros lugares. Por un lado, se alega mal funcionamiento de los aparatos o restricciones excesivas y, por otro, hay irrespeto a las regulaciones a la velocidad e incluso vandalismo contra los dispositivos.

Es impensable que no se respeten las normas básicas de convivencia y de seguridad en un país con un número cada vez mayor de vehículos.



Pero es necesario que las distintas dependencias coordinen de modo inteligente la colocación de estos dispositivos en los lugares más críticos, y los complementen con otras tecnologías como el GPS.