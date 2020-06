Quito entra mañana a un nuevo momento

Este lunes será un día importante para la capital, como parte de la realidad que impone el covid-19.

El Gobierno dispuso que los empleados públicos vayan reintegrándose paulatinamente. De 126 000 en nómina, el 25%. Salvo los vulnerables y quienes pueden hacer teletrabajo.



Los horarios de entrada serán diferentes, informó la ministra María Paula Romo. Asimismo, los aforos de los espacios compartidos tendrán una concentración porcentual.



Todas estas precauciones son para evitar contagios y nuevos brotes. El nuevo momento impone una sabia combinación entre el cuidado extremo y la reactivación del trabajo.



La higiene personal es prioritaria. Y el uso de gel, mascarillas, desinfectantes para ropa y zapatos en oficinas y fábricas es indispensable.



Además, se deberá tomar la temperatura de todas las personas y reportar enseguida síntomas que podrían indicar sospechas de malestar.



Con esos cuidados observados al detalle, la responsabilidad corporativa recae en las empresas y en las oficinas públicas y privadas. Pero nada de esto funciona sin una alta dosis de responsabilidad personal y compromiso humano serio, que lamentablemente no se observa en algunos grupos poblacionales.



Cada persona, al cuidarse, cuida a sus compañeros de trabajo y a los miembros de su familia. Cada persona que produce y trabaja trae mejores condiciones para la sociedad y para quienes dependen de ella.



No existe otro camino para ir levantándose poco a poco hacia el reto que un factor desconocido nos ha impuesto. Preservar los empleos, generar ganancias y riqueza no solo es grato sino que es vital.



La economía aplastada por la pandemia debe seguir encendiendo motores. Poco a poco las personas pueden pagar sus deudas atrasadas.



La banca debe seguir renegociando los créditos en términos razonables, mientras el Estado hace su parte en servicios y fondos productivos.



Asísepuedenreconstituirlascadenas de pagos. El transporte debe operar ordenado. Urge un pacto razonable entre salud y trabajo; falta hace.