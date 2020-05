El plan: reestructurar la deuda y endeudarse más

El Fisco necesitará unos USD 4 000 millones más este año para atender la emergencia en salud, proteger a los más vulnerables y apoyar a las empresas para amortiguar el desempleo.

Al no contar con ahorros, el plan oficial es captar recursos de personas y empresas, lo cual dependerá de la aprobación de un proyecto de Ley, y reestructurar la deuda pública.



Debido a las limitaciones internas, el mayor peso del plan está en el campo de la deuda, para lo cual Finanzas avanza en dos direcciones. Por un lado, solicitó a los tenedores de bonos aplazar el pago de los intereses hasta agosto próximo. Y por otro, negociará una reestructuración de esas obligaciones. La primera parte de este plan, que ya fue aceptada por los acreedores, liberará recursos por USD 811 millones, mientras que la segunda parte dependerá del resultado de la negociación con los bonistas, en cuyas manos están unos USD 17 000 millones de estos papeles.



La misma fórmula aplicó esta semana la estatal Petroamazonas, para aplazar hasta el 2021 el pago de capital de una deuda contratada hace tres años. Con eso liberará recursos por USD 170 millones este año.



El diferimiento de pagos alivia la presión sobre la liquidez de la caja fiscal, pero es patear la deuda para más adelante. En cambio, la reestructuración de la deuda tendrá un efecto más duradero, siempre que se consiga alargar plazos y bajar la carga de intereses y capital, no solo con los tenedores de bonos sino también con China y los multilaterales.



Pero eso tampoco será suficiente. El país necesita contratar nueva deuda, no solo para atender las crisis sanitaria y humana, sino para financiar la etapa de la nueva normalidad.



Otros países de la región también están acudiendo al endeudamiento, incluso aquellos como Perú, que tienen una caja fiscal más sólida. Perú realizó una emisión por USD 3 000 millones a tasas menores al 3%.



Ecuador no puede acudir al mercado de capitales y depende del crédito de los multilaterales como el BID, la CAF, el Banco Mundial o el FMI. Su apoyo es urgente hoy, pero será igual de importante hasta el 2021.