La lacra de la discriminación y sus secuelas

Una vez más el fantasma del racismo aflora en Estados Unidos, a raíz de una muerte inaceptable y terrible.

George Floyd era un afroamericano de 49 años que murió esposado y tendido en el suelo mientras un policía lo presionaba con su rodilla.



Su muerte, divulgada con profusión por las redes sociales, volvió a mostrar cuán racista puede ser una sociedad, justo en estratos que están llamados a cuidar la ley y el orden.



Los testimonios dicen que la víctima era deportista, que se desempeñaba como guardia privado y que perdió su trabajo por causa del coronavirus. Otra víctima que duele en tiempos de pandemia. Deja una menor huérfana. Peor todavía.



La violencia policial es plato común en la cotidianidad de Estados Unidos y la explicación ‘política’ de Donald Trump no resiste análisis.



Que un mandatario señale a la izquierda y a radicales no parece serio. La evidencia dice que Floyd murió. El policía fue arrestado cuando la llama ya se había encendido.



La protesta ante esa realidad dolorosa no justifica la reacción vandálica. En 40 estados se produjeron saqueos y ataques a la propiedad pública y privada. 25 ciudades tuvieron que declarar el toque de queda para intentar contener las acciones delictivas amparadas en el anonimato.



Los empresarios que perdieron sus negocios por los saqueos y el fuego no tienen la culpa del asesinato.



Los manifestantes, que a eso tienen derecho amparado en las leyes, no deben volcar sus acciones a llevarse televisores, zapatos, ropa de marca y hasta instrumentos musicales, como si de rebajas se tratase.



El germen de la violencia sigue ahí. La historia dura de la esclavitud, los millones de africanos muertos en las barracas, las violaciones y la segregación que parece perpetuarse, constituyen las peores páginas de los derechos en EE.UU. y el mundo.



Por lo visto, el respeto a los derechos civiles y a la igualdad ante la ley tan proclamada vuelve a sucumbir con la violencia del abuso policial. La triste noticia de Floyd lo convierte en un nuevo mártir de sus congéneres en el país de las libertades.