Estados Unidos, ante crucial elección presidencial

La campaña presidencial en Estados Unidos de América promete ser un punto histórico de inflexión.

El proceso electoral se afronta en medio de una pandemia de efectos devastadores y altas cifras de muertes. Además, el impacto socioeconómico ha sido gigante. 50 millones de empleos se perdieron este año.



Donald Trump se enfrenta ante el espejo. Su figura arrogante pudo con todo menos con el coronavirus.



La economía, antes de la pandemia y sus demoledores efectos, venía creciendo a un ritmo sostenido.



La imagen de meterse en cada conflicto propio o ajeno fue característica de la administración Trump. La personalidad del Presidente ayudó.



Pero en el pulso de la geopolítica mundial, ni Trump ni Estados Unidos salieron del todo bien parados.



Fueron cuatro años de tensiones. Iraq; y el nacimiento de focos terroristas y ataques de respuesta.



Siria, con apoyo ruso, mantiene a su caudillo Bashar Al Assad.



El Estado Islámico se debilitó por las acciones en la propia zona, no tanto por influencia de Washington.



Lo de Irán no está bien resuelto y es un sistemático punto de tensión.



Pero quizá el punto focal más importante en geopolítica planetaria es la serie de desencuentros entre China y Estados Unidos.



La visión premonitoria de Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado, pesa en la relación bilateral.



Pero Donald Trump tuvo varios enemigos: su ego, las acuerdos rotos con su propio partido, el Republicano, que si bien lo designó no lo considera como imagen propia.



Por eso la reelección se ve lejana. La encuesta de Real Clear Politics publicada por BBC, el 18 de agosto, da 8 puntos a favor al demócrata Biden.



La designación de su compañera de fórmula, la respetada senadora Kamala Harris, parece pesar.



Lo mismo, el decidido apoyo de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama. Biden dice que será la batalla por el alma de la nación.



Trump ve cerca el caos si vencen los demócratas. Este primer martes después del primer lunes de noviembre no será igual a los de antes.