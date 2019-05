El 1 de Mayo, en medio de otro mundo laboral

La conmemoración del 1 de Mayo en el Ecuador llega en medio de singularidades. La principal es la dura realidad laboral que no solo se relaciona con la crisis derivada del excesivo gasto estatal y el endeudamiento de años pasados, sino con cambios disruptivos mundiales en el modo de producir y consumir bienes y servicios.

Estos cambios no siempre han sido bien procesados por todos los actores involucrados: los propios trabajadores y sus gremios, los empresarios, el Estado y, sobre todo, quienes formulan las normativas.



Es decidor el dato que publicó este Diario al inicio de la semana: mientras en seis años el empleo adecuado experimentó una reducción de 10 puntos en el país, el número de gremios de trabajadores creció 32%.



El empleo formal es sustituido por el informal y el autoempleo gana espacio por falta de oportunidades. Cada vez hay más personas vinculadas al teletrabajo y varias profesiones se extinguen o son sustituidas por otras inimaginables hace poco. Los jóvenes hallan su primer empleo más tarde que las generaciones anteriores.



Las inquietudes sobre las nuevas formas de trabajo se discuten a lo ancho del mundo, y las salidas frente a la llamada Cuarta Revolución Industrial van mucho más allá de los códigos en los que se desenvolvió la sociedad moderna. A la vez, se defiende el derecho al ocio como parte de la realización humana.



Es en ese contexto que se realizarán las marchas de este día. En el caso del Ecuador, más allá de la discusión sobre las decisiones del Ejecutivo respecto del feriado y sus consecuencias en el plano político y económico, el telón de fondo es la discusión sobre la reforma laboral.



En un contexto de reordenamiento de la economía como el que ha iniciado el Gobierno y que incluye créditos para combatir el déficit y la falta de liquidez, el tema es ineludible.



El Ministro de Finanzas ha anunciado que la discusión empezará pronto, en el marco del Acuerdo Nacional. Si no hay un consenso con visión de presente y de futuro, no se lograrán los cambios indispensables que el país requiere en esa materia.