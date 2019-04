El beneficio de la transición en la Alcaldía de Quito

A diferencia de lo que ha sucedido en la mayoría de alcaldías, grandes y pequeñas, en Quito se ha verificado un interesante proceso de transición entre el alcalde saliente, Mauricio Rodas, y el entrante, Jorge Yunda.

No está por demás anotar que tanto lo delicado de los temas que, hoy por hoy, enfrenta la ciudad, así como su condición de capital del país, ameritaban una acción de esa naturaleza.



Es precisamente ese empalme el que ha permitido que haya un debate abierto sobre las necesidades ya conocidas o recién detectadas, y que el nuevo alcalde ensaye propuestas y plantee discusiones importantes.



Con la preocupación de manejar de manera eficiente la ciudad y con las cifras y los diagnósticos en la mano, Yunda ha convocado a importantes expertos para que manejen temas específicos como la seguridad, la movilidad, la educación, los riesgos, la planificación urbana, el ambiente, solo para mencionar algunos.



También este proceso le ha permitido al futuro alcalde acordar con el Gobierno -específicamente con la ministra María Paula Romo- el trabajo para combatir la inseguridad, cuyos índices muestran un crecimiento de asaltos a personas.



En el camino han surgido planteamientos como terminar con la llamada ‘hora zanahoria’ y reemplazarla por un esquema de un Quito que no duerma, pero evidentemente una propuesta de esa naturaleza exige sopesar aspectos como la movilidad y, nuevamente, la seguridad, pues ya en las actuales condiciones el personal policial a duras penas cubre las solicitudes de auxilio por escándalos y bebedores en espacios públicos.



Este proceso de transición, acercamiento e incluso formación del equipo de trabajo, debe estar seguido de concreciones. Por un lado, sería positivo que los concejales no se aferren a posiciones políticas, como ha sucedido en el período que termina, en perjuicio de la ciudad.



Y, por otro, es de esperar que los expertos, más allá de los diagnósticos, tengan incidencia en las acciones concretas, y que el Alcalde los oiga y logre articular sus propias iniciativas en un difícil entorno político.