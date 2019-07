Nuevo desembolso del FMI marca un buen rumbo

El segundo desembolso de este año del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra un rumbo positivo.

La misión del Fondo revisó las cifras, el cumplimiento de las metas y su coherencia con los compromisos acordados. El objetivo es fortalecer las finanzas públicas, mejorar las reservas internacionales y procurar un más sostenido gasto social.



En este último aspecto, el énfasis que el FMI incorporó en los acuerdos con el Ecuador es una novedad Se trata de un giro sustancial.



Pero no todo queda allí, habrá una nueva misión en agosto y un nuevo examen del organismo a la marcha de la economía y sus resultados en cuanto al ordenamiento de las finanzas públicas, así como el cumplimiento parcial de las metas.



La concordancia del compromiso del Gobierno no se compadece con un aspecto fundamental: el crecimiento económico es magro y el empleo sigue siendo un punto débil del país. Hay síntomas de contracción.



Para darle un vuelco a esta situación, los expertos ven un punto clave en la reforma laboral, retrasada por falta de un proyecto y, acaso, por la situación política de la Asamblea Nacional, que hasta ahora no refleja claridad en sus acciones.

Una reforma laboral debe fomentar el trabajo, pero un asunto donde los sectores sindicales radicales no ceden es la posibilidad de flexibilización, aunque los expertos y la propia Organización Internacional del Trabajo lo consideran crucial.



Tao Zhang, subdirector gerente del FMI, dijo que el programa está rindiendo frutos, mejora la situación fiscal, aumentan las reservas internacionales y baja el costo del endeudamiento. Pero remarcó que la reforma estructural (tributaria y laboral) debe avanzar.



Hay que hacer una reforma a la rígida norma laboral, pero no se debe poner en riesgo la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores que ahora tienen un empleo fijo. Lo ideal es dar más opciones a los jóvenes y a quienes carecen de trabajo. Un reto complejo que debe acompañarse de otros cambios para asegurarse una verdadera reactivación.