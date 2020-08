El Gobierno confía lograr en los próximos días un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), requisito que el propio Régimen se impuso para convencer a los bonistas de aceptar la reestructuración de una deuda por USD 17 400 millones.

El 3 de agosto pasado, el 98% de los tenedores de bonos aceptaron la propuesta de Ecuador para cambiar sus bonos por unos nuevos, pero en mejores condiciones financieras para el país: reducción del capital y de la tasa de interés, mayor plazo para pagar y períodos de gracia para cancelar el capital y los intereses.



Para culminar el proceso de canje de bonos, el Gobierno se comprometió a tener listo un nuevo acuerdo con el FMI, cuyo plazo venció ayer, y no lo consiguió. El Régimen se vio obligado a pedir a los bonistas más tiempo para lograr ese convenio. Se necesitaba que la mayoría de ellos aceptara ese pedido, lo cual se consiguió el miércoles pasado. El Gobierno tiene hasta el 1 de septiembre para sellar el acuerdo con el Fondo y culminar la renegociación de la deuda.



Debido al apoyo que el FMI ha dado a Ecuador es previsible que el Gobierno logre un nuevo acuerdo, que puede ser de corto o mediano plazo.



Si bien al actual Gobierno le quedan nueve meses en el poder, es posible tender un convenio de mediano plazo, pues si el próximo Presidente no está de acuerdo podrá renegociarlo o desecharlo, lo cual suspendería los desembolsos al país.



Hay que considerar que el nuevo acuerdo con el FMI también abrirá las puertas para nuevos créditos por parte de otros multilaterales como el Banco Mundial, el BID o la CAF, que suelen trabajar de la mano con el Fondo, como sucedió en marzo del 2019, cuando se firmó un acuerdo que debía culminar en el 2021.



Las necesidades fiscales para atender la crisis económica y sanitaria son enormes. Al mismo tiempo, las reformas que se necesitan para corregir los problemas estructurales siguen pendientes.



Un acuerdo no soluciona esos problemas, pero al menos permitirá acceder a nuevos créditos y trabajar en las reformas que necesita el país.