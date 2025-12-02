Cuando una publicación con 28 años de trayectoria decide reinventarse y volver al ruedo, no es solo un anuncio: es un acto de fe en Ecuador, en su gente emprendedora, en sus empresarios, en la nueva generación universitaria que aspira a transformar. Ese es el valor del retorno de LÍDERES.

LÍDERES fue pionera en Ecuador en periodismo empresarial: crónicas de empresas nacionales, historias de emprendedores, análisis de mercados, emprendimientos que crecían a pulso en todo el Ecuador. Era —y sigue siendo necesario— un espacio para pensar los negocios con perspectiva local, con ambición global, con su propio latido nacional.

Hoy, cuando la economía, la tecnología y las formas de emprender atraviesan una metamorfosis, el regreso de LÍDERES se siente más relevante que nunca.

Su nueva apuesta: una evolución hacia lo digital, combinando la edición tradicional con los formatos contemporáneos —audio, video, podcast. Así nació GaraBot, un pódcast empresarial que tiene un valor agregado que Garita, un personaje creado con inteligencia artificial. Es un símbolo de la innovación que esta generación demanda.

Ese formato audiovisual e interactivo refleja con exactitud la nueva realidad de los negocios: ya no basta con publicar un artículo. Hay que construir comunidad, provocar debates, acercar el conocimiento a quienes emprenden, estudian, innovan, lideran. Empresarios, start-ups, estudiantes universitarios, innovadores sociales, todos necesitan referentes que entiendan el pulso local y lo conecten con tendencias globales.

Más aún en un Ecuador donde —como lo relató LÍDERES en una retrospectiva durante sus casi tres décadas de historia— los emprendedores ya no se limitan al mercado nacional. Hoy apuntan a mercados regionales o globales, apoyados en tecnologías, en nuevas formas de hacer negocios, en creatividad e innovación.

Ecuador exige información seria, análisis crítico, experiencias auténticas. Y exige un espacio de referencia que dé luces sobre los desafíos: mercados cambiantes, digitalización, globalización, sostenibilidad, talento, cultura organizacional.

El retorno de LÍDERES, con su legado de 28 años, es una apuesta por la necesidad urgente de conocimiento de calidad. Es un puente entre quienes ya han recorrido el camino empresarial en Ecuador y los que lo hacen ahora desde ideas, universidades, talleres, pequeños talleres, oficinas improvisadas o plataformas digitales. Es un canal para emprendedores, un aula abierta para estudiantes, una guía para empresarios.