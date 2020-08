Lukashenko, en una posición complicada

Desde 1994, esto es desde el final del siglo pasado, Bielorrusia ha tenido un solo Presidente en el poder.

Aleksandr Lukashenko es historiador de profesión y fue parte de las tropas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).



Bielorrusia es uno de los estados que se independizó de la URSS, tras la Perestroika y la Glasnost. Pero ahí las cosas transcurren como si nada hubiese cambiado en el planeta tras el derrumbe del imperio soviético.



Un Régimen de 26 años en el poder que ha arrasado cuanta elección presidencial ha tenido delante, se ha perpetuado en el poder.



La información oficial dice que esta vez obtuvo el 80% de los votos. La oposición lanza al mundo sus serias sospechas de fraude.



Los políticos de oposición ponen en duda los conteos oficiales, toda vez que la crisis económica agudizada por la pandemia ha maltratado la economía de los bielorrusos.



En días pasados hubo fuertes manifestaciones, represión violenta y una respuesta al más puro estilo de cualquier caudillismo en el poder.



Una inmensa manifestación pro-gobierno llegó a Minsk, en autobuses desde todo el país, para apoyar al caudillo empotrado en el podio.



En el ámbito internacional, Vladimir Putin respaldó al Presidente. Rusia mantiene un contrapunteo aparte con la Unión Europea y desde la ocupación militar de Crimea, los rusos consideran a los países de la ex URSS como aliados de su órbita.



Lukashenko visitó el Ecuador al final del gobierno de Correa. Ecuador abrió una absurda embajada con altos costos y sin objetivos claros.



Se firmó un convenio con la empresa estatal ( la mayoría de empresas en Bielorrusia son estatales) para fabricar camiones que, como se sabe, no tenían tecnología para operar en la altura. Pero nada importaba en tiempos de la Revolución Ciudadana.



La presunta apertura de cuentas bancarias, que no son accesibles a la investigación de origen de los fondos y los sospechosos viajes de los aviones presidenciales ecuatorianos, todavía no son aclarados suficientemente. Prohibido olvidar.