La Ley Humanitaria no zanja el tema laboral

Un tortuoso camino ha transitado la Ley urgente. La decisión de la Asamblea sobre el veto parcial del Ejecutivo mantiene los desacuerdos y hay la idea de recurrir a la Corte Constitucional.



La Asamblea se pronunció sobre el veto parcial del Presidente de la República a la Ley de Apoyo Humanitario. Estaha sido materia de largas polémicas tanto durante el tratamiento urgente por parte del Poder Legislativo, como en el momento de decidir sobre las observaciones del Ejecutivo.

La decisión de la Asamblea Nacional, de allanarse en 22 puntos pero rechazar otros, deja vacíos. Y no deja contento a nadie en materia laboral.



El Ejecutivo piensa que se abre una puerta al cierre de empresas. Los trabajadores, que les perjudica y alienta el despido por fuerza mayor. Los empresarios, que no da el estímulo necesario para seguir produciendo y se coloca a varias empresas en situación límite o cerca del cierre.



Tanto los sectores empresariales y los laborales, en gremios de trabajadores y cámaras, recurrirán a una instancia definitiva para dirimir el tema: La Corte Constitucional.



La Ley pasó por arduos debates. Algunas propuestas iniciales del Ejecutivo fueron retiradas para obtener los votos en el Pleno. Cuando el proyecto llegó a manos del Presidente, la tardanza en su pronunciamiento auguraba malos presagios. Ahora, luego del allanamiento parcial, todos se dicen insatisfechos.



El punto de vista oficial lo expresa el Ministro de Trabajo. Se condicionará los despidos por fuerza mayor solo en caso del cierre total de operaciones de una empresa y no cuando se trate de una línea de negocio.



Para los trabajadores el problema es severo ya que la norma se podría aplicar de modo retroactivo (contra la lógica). La dirigencia del FUT la ve proclive a la precarización y perversa por los contratos emergentes.



Los dirigentes empresariales consideran que las normas no son claras y generan inseguridad jurídica.



El camino de la Corte Constitucional no promete ni celeridad ni equilibrio para las partes encontradas.

El país sigue viendo cómo se deteriora el empleo y la crisis de la Seguridad Social se agrava día a día. La falta de consenso es notoria en un momento de tensiones y presiones, lo cual hace añorar la reforma laboral que no se hizo en tiempos de calma.