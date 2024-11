La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo de elecciones libres y transparentes. En Ecuador, con la mira puesta en los comicios generales del 9 de febrero de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Policía Nacional han puesto en marcha un Plan Operativo Electoral que busca garantizar no solo la seguridad de los candidatos, sino también la tranquilidad de la ciudadanía.

La historia reciente nos recuerda que las campañas políticas pueden convertirse en escenarios de riesgo. Por una parte, se recuerda con escalofrío el magnicidio contra Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, y ahora que se tiene presente la denuncia de un candidato sobre amenazas recibidas. Así, esta realidad merece la urgencia de medidas de protección efectivas.

El operativo también debe reflejar una visión preventiva que trasciende la protección física de los candidatos. La seguridad en los comicios abarca desde el resguardo de los recintos electorales hasta la prevención de actos de violencia que puedan surgir

En este contexto, el plan anunciado por la Policía Nacional no es solo una estrategia operativa, sino una declaración de compromiso con la democracia. Proteger a los 15 candidatos presidenciales no es una tarea menor; implica un esfuerzo coordinado para anticipar riesgos y neutralizar amenazas que podrían empañar el proceso electoral.

Por otra parte, el trabajo conjunto entre el CNE y la Policía refuerza un mensaje crucial: la democracia no se sostiene solo con votos, sino también con garantías de seguridad. En un entorno político caracterizado por la diversidad de opciones —15 candidaturas en firme y una más en proceso de definición—, la competencia electoral debe desarrollarse en igualdad de condiciones. No es aceptable que el miedo o la intimidación condicionen la participación de los aspirantes o de los ciudadanos en el proceso electoral.

El operativo también debe reflejar una visión preventiva que trasciende la protección física de los candidatos. La seguridad en los comicios abarca desde el resguardo de los recintos electorales hasta la prevención de actos de violencia que puedan surgir en un momento tan decisivo para el país. La ciudadanía debe sentirse respaldada para ejercer su derecho al voto en un ambiente de paz y confianza. Este es un reto que requiere la integración de esfuerzos logísticos, humanos y tecnológicos.

En este sentido, el inicio de la campaña electoral, previsto para el 5 de enero de 2025, será una prueba para las instituciones involucradas. Es aquí donde se verá si el Plan Operativo logra traducirse en acciones concretas que consoliden un entorno seguro y respetuoso. La seguridad, no obstante, no puede ser una carga exclusiva de la Policía o del CNE; debe ser un compromiso de toda la sociedad.

Las elecciones no son solo un ejercicio democrático; son un acto de esperanza. La ciudadanía deposita en ellas su confianza en un futuro mejor. Por ello, es fundamental que este proceso no se vea empañado por actos de violencia o incertidumbre. El reto está sobre la mesa: que el 9 de febrero sea recordado como una jornada de civismo y participación, no de miedo e inseguridad.

La coordinación entre instituciones y la firmeza en la implementación del plan serán claves. Más allá de las medidas anunciadas, es esencial que estas sean comunicadas de forma transparente a la población, para que esta sepa que su seguridad está garantizada. Al final, la meta no es solo un proceso electoral exitoso, sino también el fortalecimiento de una democracia que pueda mirar hacia el futuro con confianza.