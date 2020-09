Justicia ratifica sentencia histórica por sobornos

El dictamen en la instancia de casación por el caso ‘Sobornos’ fue ratificado y dado a conocer a las partes ayer.

Por primera vez en la historia nacional un expresidente, un exvicepresidente, varios altos funcionarios, exlegisladores y empresarios reciben una condena de 8 años.



El caso ‘Sobornos’ fue producto del estudio y sentencia de varios jueces de las distintas instancias de la Corte Nacional por el delito de cohecho.



La casación tiene como propósito examinar si el procedimiento empleado en las sentencias y expedientes se ajustó a derecho. Así fue, para dos de los tres conjueces que se pronunciaron ayer.



Uno de los jueces salvó su voto, en cuanto a dos condenados. Está en su derecho y es parte de lo que puede ocurrir cuando se administra justicia; él seguramente podrá argumentar ante el país y su propia conciencia por la decisión tomada libremente.



Esta sentencia condenatoria implica la pérdida de los derechos políticos con la inhabilitación perpetua a ejercer cargos de elección popular para los sentenciados y no solamente por el tiempo de la pena.



Además y conforme al mandato de la consulta popular del año 2018, aprobada por amplia mayoría de votos, se ordenó modificar la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas que ahora impide ser candidatos a quienes hayan sido condenados con sentencia ejecutoriada por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, así como otros actos de corrupción. Tampoco pueden ejercer cargo público alguno.



Días antes de conocerse la sentencia, alguno de los abogados de los sentenciados advertía que iría a instancias internacionales, algo que se condenaba durante el correísmo.



La sentencia -que coincidió con los días previos al proceso electoral- no lo afecta. La pretendida candidatura vicepresidencial del exmandatario no era viable por las mismas inhabilidades que tenía para ser aspirante a la reelección presidencial.



Falta publicar la sentencia en firme y sobre todo recuperar el dinero, que el Estado reciba reparación y se capture a los condenados.