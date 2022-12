Ser joven ya es difícil y más si se debe representar un país

Afortunadamente, la mayoría de ecuatorianos reconocieron el esfuerzo y agradecieron la actuación de la selección ecuatoriana en Catar. Los consideran ganadores, pese a la eliminación, que se siente temprana porque el equipo daba para mucho más. Pero no son todos. Muchos comenzaron a ejercer el criterio despiadado, obviamente en las redes sociales, que casi todo lo tolera y sostienen que la verdad única es que la Selección regresa derrotada.

Quizá venga bien que el ejercicio de la crítica también contenga el de la autocrítica. Tampoco es cierto que aquellos que no han jugado fútbol de alto nivel no pueden opinar por desconocimiento de todas las vicisitudes técnicas, tácticas, ambientes del camerino y hasta la intervención del azar en todo partido de fútbol. El derecho a la crítica es improrrogable porque este juego de 11 contra 11 no solamente es un deporte, sino que tiene un sentido de la pertenencia a un club o a un país, su Selección. Y más aún en este caso: aquellos jugadores representan aspiraciones colectivas que están empapadas de pasión.

Aquí es cuando puede venir un problema. Se ha destacado que este equipo es uno de los más jóvenes del Mundial de Catar. Tiene un promedio de 25 años. Si se descartara a Énner Valencia, Hernán Galíndez y Ángel Mena, el promedio sería aún menor. Y aquí vendría una pregunta que se puede considerar honesta: ¿dónde estábamos y qué hacíamos a la edad de 21, 22 o 23 años? ¿Habríamos soportado toda la presión ya no de un país, sino del pequeño entorno que tenemos? ¿Sentíamos incertidumbres o exceso de confianza? Mirando eso, quizá la crítica sea más comprensiva, más constructiva, menos despiadada.

Lo más probable es que la mayoría no estuvo ni cerca de vivir un momento como el de estos jóvenes. No debe ser fácil para estos chicos que sientan que representan un país que, en su mayoría, ha sido además injusto con ellos. La mayoría son víctimas de la exclusión estatal, del racismo, incluso en los estadios de fútbol, pero ellos con orgullo lucieron la camiseta tricolor, nos encantaron, y sufrieron el dolor de la derrota más que cualquiera.