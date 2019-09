Indefiniciones sobre el suero de leche

La prohibición de comercializar suero de leche líquido para elaborar bebidas lácteas terminó el 25 de agosto pasado. Luego de seis meses, las autoridades no han logrado definir una política sobre este tema, lo cual mantiene a productores de leche e industriales lácteos en incertidumbre.

Los primeros presionan al Gobierno para que prohíba definitivamente la elaboración y comercialización de bebidas blancas lácteas, las cuales incluso debieran cambiar de nombre porque son un residuo de la leche.



Su propuesta ha tenido eco en el Ministerio de Agricultura; la cartera de Producción no se ha pronunciado.



Una prohibición es una medida extrema y solo tendría sustento si causa una afectación en la salud del consumidor o un daño irreparable en el sector. Ese no es el caso, aunque Agricultura considera que una prohibición sí cabe por tres razones: la norma y la metodología de control no permite determinar adulteraciones de las bebidas blancas lácteas, no aportan beneficio nutricional superior a la leche y actualmente se confunden con la leche en las perchas de supermercados y tiendas.



Esos problemas, sin embargo, podrían corregirse con normas más rígidas sobre el etiquetado y rotulado de las bebidas lácteas, además de campañas para que el consumidor tome una decisión informada a la hora de adquirir estos productos.



Las limitaciones para realizar un control adecuado sobre estos productos deben superarse en las entidades involucradas, lo cual implica acciones coordinadas y políticas de Estado claras. Si bien la tarea es compleja, entre otras cosas por la alta informalidad en el sector, una prohibición tampoco garantiza que se dejen de comercializar estos productos.



No hay que desconocer la importancia social y económica de los productores de leche, cuyos beneficiarios suman 1,3 millones en el país.



Para mejorar el consumo de leche se requiere de acciones en varios frentes y a lo largo de toda la cadena láctea. Eso implica un trabajo articulado entre productores, industriales y Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sector lácteo.