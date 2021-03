La huella triste de un año en pandemia

La historia muchas veces se lee en unos pocos párrafos. Pero la honda e indeleble huella

de la tragedia del coronavirus nos dejó marcados para siempre, y tiene millones de capítulos.

Hace un año, un día como hoy, luego de analizar la terrible incidencia en el mundo y de constatar que el virus había llegado a Ecuador, el Gobierno declaró el estado de excepción para contener el contagio.



Hoy, un año después, llevamos 302 498 casos confirmados con pruebas, 263 000 pacientes recuperados y la lacerante cifra de 16 000 muertos, 11 450 confirmados por covid.



La primera reacción de un sistema de salud maltrecho, que no se fortaleció cuando había recursos y razones suficientes para ello, fue constatar la fragilidad de la barca en la que todos navegábamos. Navegamos.



La aplicación de medicinas, tratamientos paliativos, mil y un ensayos y el desconcierto de los científicos y médicos de todo el mundo también inundaron las salas de hospitales que veían llegar decenas de pacientes, cada vez con mayores síntomas de deficiencias respiratorias. Pronto, las unidades de vigilancia intensiva iban llenándose y los equipos de respiración artificial no alcanzaban.



Poco tiempo después se veía que el virus no perdonaba a los trabajadores de la salud. Médicos, enfermeras, camilleros empezaban a caer en la lucha en pos del cumplimiento del deber. Se produjeron debates éticos en el mundo sobre quiénes debían recibir tratamiento prioritario y se apresuró un cambio de paradigmas.



En el país la tragedia perforó el tejido social, con personas muertas de contado y sin un trato digno, sobre todo en Guayaquil. Llegó la miseria de los negociados en medicinas y hasta en las fundas de cadáveres.



Y llegó la desnudez de la indefensión ante cifras relativas y una permanente escasez de pruebas. Y vinieron las ofertas y las promesas.



A un año de aquel estado de excepción que daba razón de ser a un COE hoy dedicado a exhortar, con miles de desempleados y empresas quebradas, todavía no llega la vacuna. La tarea sigue siendo luchar por la vida y la dignidad humanas.