Guayaquil es un orgullo para todos los ecuatorianos

Guayaquil enfrenta posiblemente una de las mayores crisis de inseguridad de los últimos años. El viernes pasado se rompió uno de los límites: la agresión y amenazas de las mafias a dos medios de comunicación (RTS y diario Extra). Parecería, de alguna forma, que los delincuentes quieren extender su mensaje de terror a una ciudad que históricamente ha sido luchadora, emprendedora y que ha dado guerra, pero por sus ideales y convicciones.

El viernes hubo un apoyo casi generalizado hacia los medios y a los colegas que trabajan tanto en el canal como en periódicos guayaquileños. Sin embargo, más allá del respaldo es momento para que el presidente Guillermo Lasso realmente ejecute las medidas necesarias para precautelar la seguridad de los ciudadanos.

El país vive en zozobra por la ola de violencia que -hasta ahora- parece que no tiene una tregua o peor un alto; todo lo contrario, se profundizan las amenazas a organizaciones sociales, se conocen de enfrentamientos de bandas en los barrios, hay amenazas de bombas. A ello se suman las muertes en los centros penitenciarios registradas durante la pasada semana. Asimismo, la Policía Nacional no ha superado los cuestionamientos por el femicidio de María Belén Bernal dentro de sus instalaciones y que ya casi un mes después no ha conseguido resultados en la búsqueda del presunto culpable.

Hoy este editorial debería traer palabras para levantar el ánimo a la gente que vive y disfruta de Guayaquil. Seguramente, este 9 de octubre se celebrará, porque no se debe dejar que los malos ganen. El Puerto se merece buenas noticias. Se merece que su gente luche sin miedo a salir de sus casas. Se merece que sus autoridades nacionales y locales eviten mentir y peor que ellas transen con sus verdugos.

Guayaquil ha dado muestras de fortaleza, pese a que es atacada por muchos frentes. Esa fuerza seguro se debe al empeño que ponen sus habitantes para que su ciudad se mantenga en el tiempo y sea el hogar de las nuevas generaciones, que seguro aprenderán de estos golpes. ¡Fuerza Guayaquil! ¡Viva Guayaquil!