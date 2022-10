El país vivirá el fervor del fútbol por más de un mes

Son tiempos futbolizados en el país. Desde este fin de semana, quizá no haya mayor tema de conversación que este deporte. Lo importante e interesante es que el país será el escenario en donde jugarán equipos que están enraizados en la cultura popular de sus países.

Hoy, en Quito, se disputará la final de la Copa Libertadores femenina, entre Boca Juniors, de Buenos Aires, y

Palmeiras, de São Paulo, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El sábado, Guayaquil será sede de la final de la Libertadores mascu­lina entre Flamengo, ídolo de Río de Janeiro, y Atlético Paranaense, un club tradicional de Paraná, estado aledaño a São Paulo. Es la cuarta final desde que se instaló la modalidad de sede única, al estilo de las copas europeas.

El problema es que Sudamérica no es Europa. No tiene las mismas facilidades para desplazarse en automóvil y el tren es inexistente. Los pasajes aéreos son inaccesibles para muchos de los que quisieran estar alentando desde los graderíos a su equipo. Por eso, los resultados no son los esperados; los estadios lucen incompletos y todo indica que en el Monumental Banco Pichincha/Isidro Romero no será diferente. No se duda, en cambio, que será vista por millones de personas en el mundo.

En cambio, el país sí está volcado a la final de la LigaPro. La histórica clasificación de Aucas a una final que lo enfrentará a Barcelona ha sido uno de los aspectos más atractivos del torneo en los últimos tiempos. En gran medida, se muestra que Aucas es uno de los equipos que más simpatía y menos enconos genera entre los fanáticos de otros equipos. De Barcelona, nadie puede dudar que es el equipo que más pasión despierta en todo el país. Los dos partidos, que se jugarán el 6 y 13 de noviembre, serán un enfrentamiento entre dos equipos de profunda representación popular en las dos ciudades más importantes del Ecuador.

Y luego de eso, el país estará pendiente de lo que haga la Selección en el Mundial. Será, pues, un tiempo futbolizado. El pueblo tiene derecho a este tipo de entretenimiento, pero no estaría de más no descuidarse de la situación que afronta en el país.