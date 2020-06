El funcionamiento de Coca-Codo, en veremos

La relación de hechos que acompañan la historia de la obra Hidroeléctrica Coca- Codo Sinclair parece ficción.

Pero no lo es. Ahora la reparación de las microfisuras que denunció el exministro de Energía Carlos Pérez está paralizada por la pandemia. Los efectos del covid-19 no son solo médicos, económicos y sociales.



El proyecto ha estado signado por antecedentes complejos que cabe recordar. El primero es que los estudios estuvieron arrumados durante al menos tres décadas en el antiguo Instituto de Electrificación.



El gobierno anterior los desempolvó y sacó el proyecto más costoso y con mayor deuda de nuestra historia, como un conejo de la galera.

Lo primero que habría que decir es que según los expertos consultados por este Diario, es que su capacidad de generación cambió desde que se hicieron los primeros estudios.



Es fácil comprender que en tres décadas los niveles de pluviosidad en las cumbres cordilleranas, donde están las fuentes de agua, se modificaron. No hubo actualización de datos.



La prioridad era inaugurar una mega obra, tomar fotos de propaganda y, acaso, hacer un mega negocio.



Los primeros socios en el horizonte eran altos cargos del gobierno kirchnerista. Vino la presidenta, se tomaron fotos y dejaron labrada una placa de piedra. Al cabo de un tiempo el Ecuador pagó una multa millonaria por incumplir su parte del contrato.



Y llegó el préstamo llave en mano de una gigante empresa china. Problemas laborales, una enorme broca que se atascó varios meses y una inmensa factura de costos totales , muy por encima de lo ofrecido.



Inauguración, luces, y luego la realidad. La Coca-Codo Sinclair ha trabajado al 50% de su capacidad operativa durante casi todo el tiempo.



Al poco tiempo aparecieron las fisuras cuya reparación está suspendida a causa de la pandemia. La obra pudiera entregarse a fines del 2021.



Como si el relato no fuese lo suficientemente grotesco, la erosión en San Rafael y el suelo deleznable son hoy materia de estudio, como si en su momento no hubiese habido informes ambientales. ¿Otra frustración?