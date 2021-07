La flota pesquera se monitorea de modo constante

Los gigantes cardúmenes surcan las aguas profundas de los mares en busca de alimento. Las flotas pesqueras emplean todo tipo de métodos para hacer enormes capturas sin miramientos. Una actividad voraz.

El Gobierno Nacional constituyó una mesa para seguir las actividades de la flota pesquera china en aguas internacionales y advertir que no debe ingresar en aguas territoriales ni en zonas exclusivas de nuestro país, a 200 millas del perfil costanero del continente y de nuestras islas.

Ante las alertas de algunos grupos de protección de la naturaleza, el país ha reiterado su concepto de proteger el biosistema único en el mundo: las Islas Galápagos, su patrimonio natural y los recursos ictiológicos.

El canciller Mauricio Montalvo dijo a Ecuadoradio que anticipadamente a la eventual cercanía de flotas a aguas aledañas a la zona exclusiva ecuatoriana, que además son estacionales conforme se mueven los peces, se integró el Comité Interinstitucional del que forman parte los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Ambiente y la Subsecretaría de Pesca. ‘El monitoreo permanente ha establecido y se puede comprobar con los registros, que no ha existido ninguna vulneración de nuestras aguas jurisdiccionales’.

El Ecuador fue promotor y signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar, que se estableció en 1982.

Dentro de ese marco, en 1995, se firmó el acuerdo sobre las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Son especies que requieren ser preservadas: tiburón, atún y pez espada.

Las flotas pesqueras buscan los enormes cardúmenes. Los peces penetran en aguas ecuatorianas y el deber de la Marina es monitorear de modo permanente que las naves no vulneren nuestro mar y no hagan capturas perniciosas para el equilibrio natural ni en detrimento de nuestros recursos pesqueros. El Acuerdo de Nueva York busca garantizar la conservación a largo plazo. Al acuerdo, empero, no se adhirió China. Ecuador debe dialogar con claridad el tema con esta potencia.