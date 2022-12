Una crisis, éxito, resultado o desenlace no deben ser evaluados por el ahora, sino por el proceso, los errores y decisiones adoptadas a lo largo de un tiempo. Es más cómodo señalar o aplaudir a quien o a quienes están al frente en el momento de la acusación o felicitación.

Hoy se disputa la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Dos países distintos en la forma como enfrentan la vida y el fútbol. Los sudamericanos se destacan por el talento individual, el amor propio, la gambeta que -a veces- es la única opción para quebrar los esquemas europeos. Responden a décadas de un rico y productivo historial que les llevaron a la palestra mundial. Francia es una de las nuevas potencias por haber llegado a cuatro de las últimas siete finales y sumardos títulos.Cualquiera de estas selecciones sumará hoy su tercera estrella.

Hay quienes estarán a gusto con el resultado y otros cuestionarán las decisiones arbitrales o señalarán a los culpables. ¡Qué fácil es juzgar desde afuera, con un celular en la mano! Lo difícil es actuar cuando el problema o la derrota es la suya. Solo allí se sabría si sus recetas, estrategias o planteamientos son válidos o no. Y si un campeonato, éxito profesional o empresarial -por lo general- no es producto de una decisión, sino de un cúmulo de algunas. Los cambios que no se hicieron en el pasado cuestan en el ahora. Nada puede permanecer inmóvil. La Argentina de hoy no es la misma que perdió la final de 2014, ni siquiera la que fue derrotada 4-3 por Francia hace cuatro años. Ni la misma Francia lo es, pese a ser el campeón. Lo que no cambian es su esencia, pero buscan mejorar para vencer los actuales obstáculos, aceptar sus errores y aprender de las críticas.

Esta empresa periodística es un ejemplo. Próxima a cumplir 117 años de fundación requiere resurgir, necesita reconciliarse. Mantener su esencia de independencia y rigor periodístico, pero profundizar en el cambio de visión que se adoptó desde hace 15 meses y que le ha permitido lograr una renovada conexión con las nuevas audiencias y, pese a todo, mantenerse en el liderazgo nacional en sus diferentes plataformas.