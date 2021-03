Exportaciones no tradicionales, al alza

El año empezó con un buen desempeño para los productos de exportación no tradicionales del país, entre los cuales se destaca el desempeño que viene registrando la minería, que se ha convertido en uno de los más dinámicos sectores del país.

Las cifras del Banco Central muestran que en enero pasado el país exportó un 15% más de productos no tradicionales, frente a enero del 2020. En este grupo se encuentran -además de los productos mineros- flores, madera, abacá, frutas, jugos, harina, enlatados, manufacturas textiles y de papel o cartón, entre otros.



El buen inicio de año para este tipo de rubros es una continuación de lo ocurrido el año pasado, cuando crecieron un 16%, también liderados por las exportaciones mineras.



En el balance general, sin embargo, los envíos al exterior empezaron el año con un traspié, debido a las menores ventas de los tres productos estrella del país: petróleo, banano y camarón, cayeron tanto en volumen como en precio.



Debido al peso que tienen estos tres productos en el comercio exterior del país -representan el 61% de las ventas totales-, las exportaciones del país cayeron 6% en enero pasado, frente a igual mes del 2020.



El escenario internacional, sin embargo, se muestra favorable para una recuperación en los próximos meses, debido a las ayudas económicas en Estados Unidos y la Unión Europea, que son dos socios clave para las exportaciones ecuatorianas. China es otro actor importante y este año seguirá su senda de crecimiento.



Estados Unidos prevé crecer 5,1% este año, pero el crecimiento puede ser mayor luego de la aprobación del plan de rescate por USD 1,9 billones.



La recuperación económica de la primera potencia mundial será un factor dinamizador del comercio en general, y de las exportaciones ecuatorianas en particular.



Estados Unidos es el primer destino para las exportaciones ecuatorianas: representó el 26% del total de envíos en enero pasado. Consolidar ese mercado es importante para que se mantenga el buen desempeño de los productos no tradicionales.