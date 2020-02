Expectativas por visita presidencial a EE.UU.

Mañana viaja el Presidente a Washington. A Lenín Moreno le acompañan el Canciller, los ministros de Defensa, de Gobierno y de Finanzas y el Secretario de Gabinete.

Más allá de las evidentes suspicacias sobre una visita rápida, sorpresiva se diría, conocida luego del nombramiento de la nueva Embajadora de Ecuador en Estados Unidos, el viaje genera expectativas.



Las relaciones de Ecuador con Estados Unidos mejoraron considerablemente con Lenín Moreno. Una década de hostilidades y tensiones por las visiones geopolíticas del anterior Mandatario pareció superada.



Primero hubo el intento de nombrar embajador a Alexis Mera, quien hoy afronta un enjuiciamiento; luego se designó a un diplomático experimentado como Francisco Carrión. Ahora, con la presentación de cartas credenciales de Ivonne Baki, antes embajadora con Mahuad y amiga personal Trump, se ven cambios.



A pesar de varias visitas de altos cargos de la administración Trump al Ecuador, muchas cosas no han caminado con la velocidad que el país quisiera. Por ejemplo, en materia comercial. Hay anhelo de un acuerdo, pero la visión de Estados Unidos con el comercio mundial y la apertura es particular y no siempre adecuada para el país. Así y todo, el canciller José Valencia piensa que hay apertura, comprensión y voluntad política.



Estados Unidos es el primer mercado para productos ecuatorianos. No solamente para el petróleo sino para los tradicionales y otros que podrían potenciarse. Es el caso de las rosas, el atún, la pitahaya y las alcachofas. El tema es abrir un espacio en el Sistema General de Preferencias, SGP.



La seguridad continental, una visión geopolítica y la lucha contra el narcotráfico son aspectos tan importantes como delicados.



La cooperación con la vigilancia aérea, que motivó diferencias de opinión a la salida de Carrión de Washing­ton parece otro punto fuerte de la itinerario y del encuentro presidencial, a juzgar por quienes acompañan a Moreno en la primera visita de un Mandatario ecuatoriano a la Casa Blanca desde hace 18 años.