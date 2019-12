Evo Morales articula campaña desde Argentina

Evo Morales no cesa de hacer política. En realidad no dejó de hacerla desde cuando fue derrocado y huyó de su país.

No dejó de hacerlo durante su estadía en México. Peor lo va a hacer ahora desde su refugio en Argentina, país que tiene una larga y muy transitada frontera con Bolivia.



Evo Morales no cesa de activar la campaña desde suelo argentino. Por la cuenta de Twitter comenta lo que llama ‘masacre’ de sus partidarios en los poblados de Sacaba y Senkata.



Señala a la Presidenta y a los políticos Camacho y Mesa responsablilizándoles por aquellas muertes. ‘Creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia’. Serán juzgados, dijo.



En una nota que reproduce Infobae, señala que llegó triste y destrozado a México y que ahora está envalentonado y animado para la campaña.



CNN recoge que Morales dijo que volverá a Bolivia. La Presidenta advirtió que será juzgado si eso sucede. De acuerdo a diario El País, Morales dijo que van a ganar las elecciones.



De esa manera y sin el menor prurito por lo que significa un refugio, o en muchos casos la condición de asilado político, el ex presidente está en campaña por la fuerza que le llevó al poder que ejerció 14 años: el Movimiento al Socialismo (MAS).



Las formas de guardar silencio y no intervenir en política se han roto en los últimos tiempos, contraviniendo unas normas muchas veces no escritas de la diplomacia. En algunos casos la condición para el otorgamiento del asilo se expresaba de modo formal y por escrito. Esos tiempos parecen haber cambiado.



Morales se muestra muy cómodo en Argentina, donde Alberto y Cristina Fernández reinstalaron un gobierno peronista el 10 de diciembre.

La campaña boliviana todavía no tiene un arranque formal. Pero ya aparecen varios nombres de candidatos entre los actores de la protesta o el de quien disputó con Morales la contienda presidencial: Carlos Mesa. Morales es señalado como provocador del presunto fraude electoral que llevó a Bolivia al caos. Bien haría la Presidenta en agilitar la convocatoria y buscar una elección limpia por la paz y convivencia de Bolivia.