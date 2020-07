Estados Unidos ante unas elecciones extrañas

Donald Trump hace campaña para la reelección presidencial desafiando al coronavirus, que ya ha costado miles de muertes a su país y al mundo.

La personalidad tan especial del Presidente en funciones ha hecho transitar la política pública de la gran potencia por varios estadios, en medio de la pandemia que nos azota.



Minimizar los impactos, sugerir recetas sin bases médicas y hasta provocar al virus sin uso de mascarilla han sido imágenes recurrentes en pantallas, fotos y redes sociales.



Pero las erráticas políticas de protección social han pasado una triste factura en vidas humanas y la situación límite en varios estados demuestra que ni siquiera en un país con gigantes recursos es posible contener la expansión del covid- 19.



Las encuestas ya arrojan resultados desfavorables para el candidato republicano. En realidad Donald Trump nunca fue un republicano a carta cabal. Si bien es cierto que derrotó en las primarias de hace cuatro años a contendientes de su partido, era el menos clásico de esa tienda.



Un Joe Biden con sus errores de expresión y modos menos estridentes que los de Trump, le supera en los sondeos con cerca de diez puntos.



El presidente Trump y el exvicepresidente Biden. Republicano y demócrata serán los contendientes por las fuerzas mayores en EE.UU.



La campaña es atípica. Para Trump, el dilema es no convertirse en el tercer presidente en funciones que no logra refrendar su mandato en un doble período. Para Biden, la reivindicación de su partido lo pone como el retador del candidato duro que ahora, frente a la impopularidad, cambia de posición en asuntos básicos.



Para quien resulte Presidente, es todo un desafío de peso el levantar una economía golpeada fuertemente, con millones de desempleados y una geopolítica tirante con jugadores con personalidad audaz como Xi Jinping, el líder chino, o Vladimir Putin, el caudillo ruso.



Como ha sucedido siempre, es de suponer que se presenten otros candidatos. Quién sabe si esta vez habrá la sorpresa de algún outsider, que hasta ahora no se avizora.