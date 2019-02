Estados financieros de CNT dificultan una salida

Una piedra de toque del Gobierno es su pensamiento sobre la eficiencia y la rentabilidad de las empresas públicas.En esa línea ya hay acciones sobre Tame, sus rutas y su millonaria operación deficitaria que empieza a afinarse y procura su saneamiento.

Días atrás, con anuncios algo confusos, por los términos empleados por portavoces que comunicaron el tema, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se puso en boca de todos. Es un intangible del Estado con buen potencial.



Una vez aclarado que no se trata de vender la empresa ni de una inyección de capital para convertir CNT en empresa público-privada, una primera discusión se centró en el monto de lo que el Estado debiera recibir.



Hablaron de USD 4 000 millones en 20 años. Hubo actores políticos que ya hacían jugosos cálculos sobre el destino de los dineros. Hay sectores conservadores que piden no dilapidar los recursos de esa operación.



Todo está sobre la mesa. Se sabe, empero, que, en una empresa que está en el negocio de las telecomunicaciones, los activos cambian de valor. La tecnología incorpora potencial al negocio y opciones en el mercado.



Un buen acuerdo habrá de señalar con precisión y transparencia las exigencias de innovación requeridas.



Pero aparecen otras piedras en el camino. CNT no tiene al día sus cuentas. Los estados financieros de la empresa estatal tienen retrasos e inconsistencias.



Hay cuentas administrativas y genéricas sin justificación. La auditoría habla de cuestionamientos sobre USD 4 485 millones en 40 rubros.



Toda esta información emana de un informe de auditoría externa sobre el que la Contraloría deberá aplicar sus procedimientos legales.



CNT apenas dio una repuesta a este Diario por mensaje. Cabe recordar que hay una Ley de Acceso a la Información que debe ser cumplida.



Hoy se leerán los resultados provisionales del examen del ejercicio financiero del año 2016.



El Ministerio de Economía y Finanzas y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas se preocupan. No se podrá tomar decisiones así.