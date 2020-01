Otro ‘error’ militar contra un avión civil

Una sensación de repudio e impotencia invadió a una parte del mundo, incluido Irán. El derribo del avión civil de Ucrania en las cercanías de Teherán es un asesinato sin nombre.

El Gobierno teocrático, inmerso en una tensión militar y diplomática con Estados Unidos, se apresuró a deslindar su responsabilidad, pero finalmente aceptó el ‘error’.



Ese ‘error’ se llevó 176 vidas. Un oficial interpretó que se trataba de un misil enemigo, intentó consultar la decisión tan delicada pero no pudo comunicarse y entonces precipitó el lanzamiento del cohete asesino.



La tragedia afectó a pasajeros iraníes, canadienses (algunos de origen persa) afganos, británicos, suecos y ucranianos. La reacción mundial es fuerte, desde Justin Trudeau, primer ministro canadiense, hasta los ciudadanos en Irán en contra del régimen.



El ataque vino tras el lanzamiento de misiles iraníes a bases en Iraq, donde se presume había soldados norteamericanos, sin víctimas mortales. Fue la respuesta al asesinato selectivo en Bagdad del número dos de Irán, Qasem Soleimani, con un dron estadounidense, a su vez en represalia a operaciones violentas.



El derribo de una nave civil no es el primero. En Italia, en 1980, un avión que viajaba entre Bolonia y Palermo fue atacado, al parecer, por un misil de la OTAN. Presuntamente se quería interceptar el avión en que viajaba Moamar Gadafi. Hubo 77 muertos.



En 1983, un avión de Korea Airlines fue atacado por un avión soviético, al haber sobrevolado espacio aéreo de la URSS. 246 personas muertas.



En 1988, un avión iraní fue derribado por un misil de una fragata norteamericana cuando surcaba el Golfo Pérsico. Otro ‘error’ con 300 víctimas mortales. En el 2001, un misil ucraniano derribó por otra falla a un avión ruso y mató a 78 personas.



En el 2014, un misil destruyó un avión de Malaysia Airlines y mató a 298 personas. Atravesaba una zona de combate, y el Ejército ucraniano y los rebeldes se acusan del disparo.



Son muchos muertos inocentes como para que no se tomen precauciones especiales para los vuelos civiles en zonas de riesgo militar.