La encrucijada de Colombia y el temor a los candidatos

Por una parte, se destaca la derrota del uribismo, que ha dominado la política colombiana desde 2002. Iván Duque, el más conspicuo de los afiles de Álvaro Uribe, tuvo un gobierno -para muchos- a espaldas de las necesidades económicas de la población. Como todo buen populista, ocupó la centralidad mediática durante la pandemia; pero las políticas públicas, más allá de la salud, no permitieron a los ciudadanos vislumbrar al menos un futuro no tan austero. El lema de su candidato Federico Gutiérrez, “orden y oportunidades”, no fue algo que emocionó a un electorado que no ha visto esas opor­tunidades en estos últimos años.

El 19 de junio, los colombianos habilitados para votar deberán optar entre Gustavo Petro (40%) y Rodolfo Hernández (28%).

A los dos se los podría calificar de populistas, aunque se puede decir que Petro proviene de una izquierda más clásica e ideológica, incluso de aquella que se levantó en armas. Fue parte del movimiento M-19, el primero que firmó un acuerdo de paz, en 1990, para entrar en la vida política de la democracia colombiana. Y Petro se convirtió en un político que llegó a ser alcalde de Bogotá (una buena Alcaldía, dicen algunos) y senador. Llega al balotaje con el 40% de los votos. Aumentará, sin duda, la cifra; pero quizá no lo suficiente. No se puede descartar el temor que la izquierda aún genera, luego de décadas de violencia guerrillera.

En cambio, el temor a Hernández es porque se muestra claramente populista, sin filtros y más inclinado a la derecha. Poco se sabe de él y se desconoce cómo actuará. Al estilo Bolsonaro, desprecia a la clase política, pero ejerce política. Ofrece luchar contra la corrupción, pero hay un proceso en su contra de cuando fue alcalde de Bucaramanga. El apoyo del uribismo (22%) revela el pavor a que un izquierdista, afín al socialismo del siglo XXI, llegue al poder. Muchos creen que el votar en contra más que a favor será determinante a la hora de escoger al Presidente.