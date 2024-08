En la frenética trama de la movilidad urbana, el peatón sigue siendo el actor más vulnerable. En Quito, los recientes cambios en el sistema de bicicletas públicas y el endurecimiento de los controles de velocidad han captado gran parte del debate sobre seguridad vial. Sin embargo, en medio de estas discusiones, un actor esencial parece estar olvidado: el peatón. El pasado sábado se conmemoró el día del peatón. A partir de esta efeméride, es viable hablar de su vulnerabilidad.

Entre enero y junio de 2024, se registraron 54 atropellamientos en Quito, un aumento notable respecto a los 41 casos del mismo período en 2023, según datos de Bloomberg. Este incremento en los accidentes pone de manifiesto una problemática crítica: la falta de atención y protección adecuada para los peatones, quienes, como destaca Pamela Villacrés, coordinadora de Bloomberg en la ciudad, deberían tener la máxima prioridad en la pirámide de movilidad.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial establece claramente los derechos y obligaciones de los peatones. Estos tienen el derecho a una infraestructura segura, a un tránsito libre de obstáculos y a una señalización vial adecuada.

Sin embargo, la realidad en las calles de Quito pinta un panorama desolador. Muchas áreas carecen de pasos de cebra y puentes peatonales. La avenida Simón Bolívar, una arteria crucial de la ciudad, es un ejemplo de esta deficiencia. Los peatones deben caminar distancias considerables para encontrar un puente peatonal, enfrentándose a un tránsito rápido y peligroso sin la seguridad adecuada.

La situación es aún más alarmante en la avenida Colón, donde las obras de soterramiento de cables han obligado a los peatones a transitar por la calzada debido al levantamiento de las aceras. Esta es una vía vital que conecta zonas de alta actividad económica con el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. La falta de infraestructura adecuada en esta zona expone a los peatones a riesgos innecesarios.

Las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador son claras: la velocidad es un factor crucial en las muertes de peatones. A 30 km/h, las probabilidades de supervivencia son mucho mayores en caso de atropello, mientras que a 50 km/h, la mayoría de los atropellados no sobreviven. Este dato subraya la urgencia de una regulación más estricta sobre la velocidad en zonas de alto tránsito peatonal.

Además de los derechos, la Ley también impone obligaciones a los peatones, como cruzar calles en lugares señalizados y abstenerse de caminar sobre la calzada. No obstante, estas obligaciones no deben exonerar a las autoridades de su responsabilidad en garantizar la seguridad. Los peatones no deben ser responsabilizados por una infraestructura deficiente o por la falta de medidas de protección adecuadas.

Es imperativo que Quito reevalúe su enfoque hacia los peatones.

La movilidad urbana no debe ser un juego de suma cero donde los derechos de unos se sacrifican por los de otros. La infraestructura debe ser inclusiva y segura para todos los actores viales. El incremento de atropellamientos y la exposición a riesgos en zonas claves de la ciudad claman por una acción decidida. Es hora de que la ciudad invierta en la seguridad de los peatones y convierta sus derechos en una prioridad tangible.