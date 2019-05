Transición en el Consejo de Participación

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha sido una de las entidades más cuestionadas dentro del sistema institucional impuesto por el modelo correísta de concentración del poder político.

A pocos días de la posesión de los consejeros elegidos en los últimos comicios, se constata que no ha habido contacto entre ellos y los transitorios, que tuvieron a su cargo, por mandato de una consulta popular, poner la casa en orden y hacer nombramientos para que el sistema institucional funcione al margen de las consignas del anterior Gobierno.



En esa misma consulta, en febrero del 2018, se decidió mantener la entidad y nombrar integrantes de modo definitivo. En el camino y hasta ahora, han existido cuestionamientos a la posibilidad de que su enorme capacidad nominadora y sus funciones sean cooptadas políticamente.



Como fuera, lo que cabe, al igual que para cualquier institución vigente, es que haya un contacto entre los vocales salientes y los entrantes. Lo otro es negar la posibilidad de un mínimo diálogo, que puede ser útil para orientar el trabajo de quienes llegan. Así se pueden evitar malentendidos sobre las tareas pendientes y un infructuoso distanciamiento.



Por ahora, los siete vocales no se han reunido ni siquiera entre ellos y mantienen contacto a través de un chat. Hablan sobre temas institucionales y sobre cómo aterrizar las propuestas de campaña, que por cierto fueron bastante dispersas en relación con las tareas de la entidad.



Los consejeros electos más optimistas esperan que el Consejo Nacional Electoral les entregue las credenciales para promover un acercamiento con los transitorios. Estos, a su vez, no descartan una reunión aunque aclaran que toda la información está disponible por escrito.



Pero a la entidad le quedan algunos temas pendientes por falta de tiempo. También hay algunas propuestas para reformar, por ejemplo, la actual integración de la Contraloría.



Y si bien se ha propuesto para los siguientes meses una consulta sobre las funciones del Cpccs, nada mejor que un relevo razonable.