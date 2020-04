Ruta hacia el distanciamiento social: nueva fase

El 4 de mayo será la fecha de partida al nuevo camino para la sociedad ecuatoriana: ir al distanciamiento social.

Tras 40 días de iniciado el confinamiento el anuncio efectuado el viernes anterior fue profundizado ayer por el Presidente y la ministra Romo.



Lo primero que hay que establecer es que esta nueva fase no significa, ni mucho menos, relajar las advertencias, ni descuidarnos frente al virus.



Se trata de recuperar de modo paulatino el ritmo de labores, con las restricciones del caso, para evitar contagios y aglomeraciones en el trabajo.



Para acercarse a estas medidas de mejorar los flujos de comercio, oficinas e industrias se deben extremar cuidados médicos y protecciones.



Sin embargo es indispensable ir retomando las tareas para producir, luego de un mes de para obligada, lo que ha afectado la economía.

La responsabilidad de medir los tiempos de la nueva normalidad recaerá en los Comités de Emergencia de cada cantón del país.



La noción de la realidad de cada cantón solamente la sabe el cuerpo edilicio y la autoridad municipal y ellos deben proceder a hacer los planes para dar paso a distintas etapas.



Para el caso de ciudades como Quito, Guayaquil, Machala, Latacunga y otras, (en Machala ha subido el número de muertes ) los alcaldes buscan alargar la cuarentena.



Pero, como ha quedado dicho, cada realidad sociológica, económica, médica y humana es diferente.



Hay varios aspectos importantes, los desempleados y trabajadores informales no aguantan más.



Muchos viven del día y no hay pan para llevarse a la boca. Los albañiles son un ejemplo de esa realidad.



Otros sectores productivos ya no pueden sostener las plazas de empleo si es que no producen a buen ritmo, venden e ingresan dinero.



A todo esto la reactivación, que es indispensable, debe ser medida y puesta en escena sin ansiedad.

Por eso es que este nuevo momento que empieza el país de modo paulatino, debe ser prudente.



La responsabilidad comunitaria es el gran reto de la hora. Si los contagios crecen volvemos al aislamiento.