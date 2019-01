La capacitación en el uso de la fuerza es esencial

El país todavía no sale de su asombro, de su perplejidad ante los hechos que dejaron una estela de sangre en Ibarra. La muerte de una mujer ante la nula o limitada acción policial y la reacción posterior llaman a reflexiones y, sobre todo, a acciones.

Para empezar, es repudiable, por primaria, la reacción de xenofobia y los ataques a ciudadanos venezolanos. En esas acciones seguramente pesaron las tensiones generadas entre personas que se sienten desplazadas laboralmente por los inmigrantes, pero nada justifica la violencia.



Si el inconsciente colectivo se va caldeando de manera peligrosa, le corresponde a la sociedad civilizada y a las autoridades afrontar estos desafíos y resolverlos en paz.



Otro tema subyacente son los niveles de violencia y conflictividad crecientes; las estadísticas son ilustrativas y una parte de la sociedad se siente en la indefensión.



El episodio de Mascarilla, luego de la fuga de los ocupantes de un camión, desató violencia y una reacción policial desproporcionada. Murió una persona y se sigue un juicio al policía autor del disparo.



La muerte de Diana pudo y debió ser evitada. La ley dispone el uso progresivo de la fuerza y la protección de la víctima y la vida en peligro.



Eso no sucedió. Un tiempo largo de cerco, una policía impotente y un desenlace fatal es el epílogo que todos conocemos y deploramos.



Revelaciones posteriores muestran que a veces los policías comunitarios no tienen proyectiles. Ellos no se han entrenado suficientemente en disparar, y menos con precisión quirúrgica, como se requiere en estos casos. La renovación de las prácticas policiales de tiro al blanco, a escala nacional, y no solo de los grupos de élite, es una buena medida.



La ciudadanía demanda protección y acción. La Constitución y las leyes confieren a la fuerza pública atribuciones nítidas. El uso progresivo de la fuerza y el bien común de la vida deben primar. Paralelamente, una adecuada formación en la preservación de los Derechos Humanos es esencial, pero la seguridad de las personas es la prioridad.