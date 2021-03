La vacunación aún es lenta y poco equitativa

Vacunar para salvar vidas y salvar la economía planetaria. El reto de todo el mundo es, con particular dramatismo, el reto para la marcha del país.

La pandemia no se acaba, no se acabará en sus efectos mortíferos y de afectación a la salud pública, hasta que buena parte de la población haya sido inoculada. Para eso falta mucho.



Mientras vemos con perplejidad que algunos de los países más desarrollados de Europa se ven condenados a un nuevo confinamiento para salvar vidas, hay un caso extraño en nuestra América: Chile.



Hace unas semanas sorprendía la pulcritud y eficacia de ese país en la aplicación de las vacunas. La solvencia de su sistema económico y su estructura de ahorros que le había permitido superar los destrozos de los terremotos ahora se empleaba a fondo en las vacunas. Pero no, ni el número grande de ciudadanos vacunados contuvo la nueva ola de mortales efectos y no se sabe bien si la variación de las cepas tiene resquicios insospechados en Chile.



La realidad dice que la vacunación es la única salida para la reactivación económica y la restauración de las fuentes de empleo. El turismo mundial sufre efectos letales por el covid.



En nuestro país, anoche el Comité de Operaciones de Emergencia nacional se reunía para estudiar las medidas de contención durante Semana Santa, después de unos días donde los contagios y utilización de unidades de cuidados intensivos vuelven a mostrar cifras alarmantes.



La vacunación, que empezó con ofertas falsas en las cifras de las dosis y contradicciones inexplicables en el plan, parece tomar rumbo, pero aún así no alcanza para llegar a inocular a un número importante de pobladores para cambiar el panorama.



La falta de gestiones nítidas por conseguir vacunas, la aludida llegada suficiente que no se concretó y el proceso de la denuncia de los privilegios es en nuestro país un factor muy negativo y demoledor para la reputación de las autoridades.



Lo cierto es que sin vacunas suficientes ni la salud y peor la economía marcharán a un buen paso. Nos falta mucho en orden y recursos.