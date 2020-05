El semáforo rojo sigue en la mayoría de cantones

Una abrumadora mayoría de los 221 municipios del país seguirá desde el lunes con su semáforo en rojo.

La idea del Gobierno de desconcentrar la potestad del manejo de la crisis sanitaria aún tiene reparos.

Todavía, y por un tiempo más, 216 de los 221 cantones con que cuenta el Ecuador mantendrán restricciones.



Muchos cabildos no se sienten seguros de asumir el reto de abrir paulatinamente las actividades para sustituir el aislamiento.



La larga reunión de ayer continuará, en algunos casos, con nuevos debates este sábado. Los ediles quieren acertar en la delicada decisión.



Muchos saben que la infraestructura de salud pública es débil frente al poderoso coronavirus. Es lamentable que durante años de millonarios gastos y propaganda engañosa, el país no tenga un buen servicio de salud, y en todas partes.



Los concejos cantonales se hicieron asesorar y ven como frágiles, en su mayoría, los datos de contagios.



Expertos sostienen que en China se requirieron 12 semanas de aislamiento para ir al distanciamiento, y en países críticos de Europa, de 11.



Tomar responsabilidades e ir asumiendo riesgos con todas las medidas de sanidad e higiene es imperioso, so pena de destruir la economía.



Si bien el covid-19 no ha llegado a su pico de contagios y la meseta todavía no es consistente, la gente no da más.



No aguanta la economía en un campo minado y tampoco la contención social, en un terreno lleno de desesperanza para los que no tienen trabajo y aquellos que podrían perderlo.



Es tiempo de ir abriendo posibilidades, de ir recuperando el trabajo cotidiano. Restaurando el tejido productivo y la dinámica de consumo.



Los problemas de salud pública deben atenderse con suficientes camas y unidades de cuidados ante lo que podría venir. Hay que consolidar datos y hacer más pruebas.



Sin embargo el país no puede darse el lujo de dejar de producir; la calamidad de la pobreza puede causar más estragos que la pandemia.



Hay que cerrar la brecha entre las dos realidades y contar también con la responsabilidad colectiva.