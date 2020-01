El gran reto nacional: generar trabajo

Los datos oficiales llaman la atención. Si bien el desempleo es presentado en relación a cómo bajó en la región, el empleo inadecuado o informal muestra cifras preocupantes.

Los datos anualizados que presentó el INEC esta semana son decidores y reflejan una economía en franca contracción, que no solamente no despega sino que decrece, tal y como lo explicó el Banco Central.



Las cifras puras y duras muestran que se perdieron más de 115 000 plazas de trabajo, 1,8 puntos porcentuales. Un asunto clave es que en el sector de la pequeña y mediana industria la economía se contrajo 8%.



Justamente ese sector, generador de empleo y fuente de riqueza, pero que exige ingentes esfuerzos y proyectos de emprendimiento que pueden tropezar al principio hasta lograr despegar y afianzarse, es un punto en el que hay que poner los mejores esfuerzos como sociedad.



La creación de empleo está a la espera de un factor legal clave. La prometida reforma laboral debe labrar un consenso político suficiente y convincente en la Asamblea.



Durante este tiempo, el Ejecutivo y la dirigencia de la empresa privada tienen que desplegar esfuerzos para explicar con claridad que los derechos adquiridos de los trabajadores con empleo estable no van a verse afectados por las reformas.



Por el contrario, el cambio ha de dirigirse a los desempleados y a los millones de ecuatorianos de la Población Económicamente Activa que tienen un empleo informal, mal pagado, sin seguridad y con ingresos inestables. Allí está el corazón del problema. Por eso el reto de la sociedad es generar empleo en esa franja y estimular el empleo joven, en consonancia con los desafíos que traen los radicales cambios tecnológicos.



Las ofertas de campaña del Gobierno fueron incumplidas. Desbordado por las circunstancias, ese anhelo no fue acompañado de acciones suficientes y profundas.



Ahora que faltan 16 meses de gestión, hay que dar vuelta a la página creando condiciones para el empleo y confianza para la inversión de todos los tamaños. Es tarea de todos.